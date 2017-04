Le Turc le plus sexy a voté au référendum (photo)

La star d'Instagram Nusret Gokce a participé ce dimanche 16 avril au référendum sur les amendements à la Constitution turque organisé partout dans le pays.

Le boucher n'a pas cependant pu s'empêcher de recourir à son geste favori qu'il utilise notamment pour saupoudrer la viande de sel. Posture sérieuse, look macho, lunettes de soleil… Nusret Gokce n'a pas trahi ses principes. Une question se pose: est-ce qu'il a bien visé la fente de l'urne?

İşlem tamam#saltbae #saltlife #salt Публикация от Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) Апр 15 2017 в 10:46 PDT

Nusret Gokce est un boucher turc, propriétaire de la chaîne de restaurants Nusr-Et Steakhouse.

#saltbae #salt #saltlife Публикация от Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) Апр 3 2017 в 4:32 PDT

Sa manière particulièrement sensuelle de « traiter » la viande lui a valu sa célébrité. Plus de cinq millions d'internautes le suivent sur le réseau social.

Dunyanin tadı ve tuzusun dediler#salt #saltbae #saltlife Публикация от Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) Фев 24 2017 в 3:03 PST

Ce dimanche 16 avril, 55,3 millions de citoyens turcs sont invités à voter dans 167 140 bureaux de vote ouverts à travers le pays. Les électeurs pourront voter de 04h00 GMT à 13h00 GMT dans l'est de la Turquie, et de 05h00 GMT à 14h00 GMT dans le reste du pays. En outre, 461 bureaux de vote ont été ouverts dans les prisons. Les citoyens turcs vivant à l'étranger ont voté lors d'un scrutin anticipé.

Dans le cas d'un résultat positif au référendum, les autorités turques proposent de faire 18 amendements à la Constitution du pays. Il est notamment prévu d'étendre les pouvoirs du Président et de passer d'une forme de république parlementaire à une république présidentielle.

