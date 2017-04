Selon les scientifiques, la bière post-nucléaire est consommable!

Les chances sont fortes que les survivants d'une explosion nucléaire puissent sans crainte étancher leur soif avec une bière ou un soda. Les conséquences de la consommation d'une telle boisson seraient en effet insignifiantes pour la santé, rélève le journaliste Robert Krulwich sur son blog.

Il rappelle qu'entre 1945 et la fin des années 1960, le gouvernement américain a mené plusieurs tests nucléaires dans le désert du Nevada. Par exemple, lors de l'opération « Teapot » en 1995, plus de 14 explosions ont été réalisées à des fins expérimentales.

Dans le cadre de l'expérience, les chercheurs ont également étudié les conséquences d'une frappe nucléaire sur les canettes et bouteilles de verre, disposées à des distances différentes de l'épicentre.

L'expérience de 1945 a conduit à une étude produite en 1957 et intitulée « L'impact des explosions nucléaires sur les boissons commercialement emballées ». Deux bombes avaient explosé en 1956 un avec une puissance équivalente à 20 et 30 kilotonnes de TNT respectivement, rappelle M. Krulwich. Un certain nombre de canettes et de bouteilles avaient été enterrées et certaines avaient été laissées à la surface du sol. Les boissons les plus proches se trouvaient à seulement 300 mètres de l'épicentre de l'explosion, souligne le Business Insider.

La France dit non aux boissons sucrées à volonté!

Or, après l'explosion, la bière ainsi que certaines boissons gazeuses étaient tout à fait propres à être consommées. Encore mieux, leur goût n'a pas même été affecté, bien que celles qui étaient les plus proches de l'épicentre aient été légèrement touchées par la radioactivité.

Les chercheurs ont ainsi conclu qu'il était très possible, du moins en cas d'urgence, de boire de la bière post-nucléaire.

