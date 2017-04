Londres part en guerre contre les drones qui livrent dans les prisons

Une unité spéciale sera créée, qui aura pour tâche de contrer la livraison dans les prisons d'objets prohibés acheminés à l'aide de drones, lit-on sur le site du gouvernement britannique.

Le service examinera les drones qui traînent sur le territoire des prisons, afin de dépister les contrebandiers.

« Nous sommes absolument déterminés à nous attaquer aux flux illégaux de drogues et de téléphones portables dans nos prisons. La menace que présentent les drones est évidente, mais notre personnel dévoué s'engage à gagner la lutte contre ceux qui tentent de freiner le progrès en introduisant le chaos dans les établissements du pays. Mon message à ceux qui sont impliqués dans ce type d'activité criminelle est clair : nous vous trouverons et vous mettrons sous les verrous », a martelé le ministre de la Justice Sam Gyimah.

Ces mesures ont été prises en raison de la fréquence des cas de transport de contrebande au moyen de drones dans les prisons britanniques. En mars, un homme a été condamné à six ans et demi de prison pour avoir tenté de faire entrer des objets prohibés dans des prisons britanniques pour un montant de 48 000 livres (soit près de 57 000 euros).

En décembre 2016, un Britannique âgé de 21 ans a été condamné à quatre ans et huit mois d'incarcération après avoir utilisé un drone pour tenter de transporter des drogues et des téléphones portables vers une prison de Manchester.

En octobre dernier, une revendeuse de drogue a été condamnée à trois ans et quatre mois après avoir été prise à l'extérieur de la prison de Risley à Warrington avec un drone dans son sac, essayant de transporter des drogues à l'intérieur.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».