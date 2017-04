Encore un bébé phoque sauvé à Saint-Pétersbourg

Un nouveau bébé phoque a été placé dans le centre d'étude et de préservation des mammifères marins qui fonctionne sur le territoire de la station d'épuration d'eau près de Saint-Pétersbourg.

Depuis son ouverture en 2013, le centre a sauvé 66 animaux, informe les services publics d'approvisionnement en eau de Saint-Pétersbourg.

Samedi dernier, le bébé phoque, qui s'était enchevêtré dans des filets de pêche, a été repéré par des habitants qui ont appelé les sauveteurs. Ceux-ci ont sauvé le petit et l'ont remis aux spécialistes du centre.

Le phoque était épuisé, déshydraté et excédé par une longue présence sur la terre ferme. Il s'agit d'un mâle qui aurait six semaines et pèserait 17 kg, soit deux fois moins que la normale. Heureusement, il n'a pas de blessures et son état ne suscite pas de préoccupations, selon les spécialistes du centre animalier. D'ici deux mois, le mammifère pourra avoir une deuxième chance de vivre dans la nature.

Le centre héberge également deux phoques gris, sauvés durant cette saison, et un petit veau marin sauvé en 2016.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».