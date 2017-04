Des tapis pour 9 M EUR, découvrez le nid douillet d’Erdogan

Ak Saray, la résidence officielle du Président turc située à Ankara, compte 1 100 pièces dont 250 sont destinées à l'usage personnel de Recep Tayyip Erdogan et des membres de sa famille (avec SPA, salons, piscines et hammams), annonce un correspondant du Daily Mail dans son reportage exclusif.

Selon le journal, Ak Saray est le plus grand palais au monde ces cent dernières années. Ses dimensions sont 30 fois supérieures à celles de la Maison Blanche (50 fois, selon certaines estimations). Le coût de construction de ce palais présidentiel a été estimé à plus de 590 millions d'euros. Le prix des innombrables tapis qui décorent le palais, est lui estime à plus de 8 millions d'euros, et ses 400 double-portes ont coûté 6 millions d'euros.

© AFP 2017 Adem Altan Ak Saray

590 000 euros sont nécessaires au chauffage du Palais chaque annee.

Il est à noter que le Palais n'a été érigé qu'en l'espace de trois ans, sa construction a commencée en 2011 et a été achevé en 2014. Ak Saray a été construit dans une zone écologique de la capitale, mais des centaines d'arbres ont été abattus pour l'ériger.

Le pape François a été le premier à se rendre, fin novembre 2014, en visite officielle au Palais. Son second hôte était le Président russe Vladimir Poutine.

