Un ado chinois se plante en jouant les Mary Poppins

Un adolescent de la Chine orientale a survécu après avoir essayé d'imiter un personnage d'une bande dessinée en sautant avec un parapluie d'un immeuble haut de dix étages, annonce le journal South China Morning Post.

Selon le quotidien, la chute du garçon a heureusement été amortie par les fils d'une ligne électrique. Le garçon a été hospitalisé et a subi plusieurs interventions chirurgicales, sa vie n'est plus en danger.

Le mois dernier, une fillette de cinq ans habitant à Urumki dans la province de Xinjiang a sauté avec un parapluie du 11e étage. Heureusement pour elle, elle a fini par atterrir sur un balcon du 4e étage. Elle a été toutefois gravement blessée.

Les accidents impliquant des adolescents ou des enfants en bas âge qui essaient d'imiter des performances dangereuses de personnages imaginaires ont provoqué en Chine une vive discussion visant à obliger le gouvernement à adopter le même système de classification par âge qui existe dans les pays occidentaux.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »