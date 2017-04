«Merci à papa et maman»: le secret «bien-être» de Sergueï Lavrov

Les hommes politiques sont souvent obligés à se plier à un emploi du temps intense et négligent ainsi leur santé. Pourtant, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, fait exception. Il confie essayer de garder la forme tous les jours. Sauf qu'il y a quand même une astuce supplémentaire :

« Pour être honnête, ce sont mes gènes. Merci à papa et maman. Et puis, des petits trucs : je m'étire le matin, fais du vélo d'appartement, le dimanche, si je peux, je joue au foot », a-t-il expliqué dans une interview à un magazine russe.

Auparavant, Sergueï Lavrov a dit qu'une bonne mémoire et une bonne condition physique étaient indispensables pour réaliser avec succès les tâches assignées par la direction et effectuer un travail performant au maximum.

Le 21 mars, Sergueï Lavrov, qui occupe le poste de chef de la diplomatie russe depuis 2004, a soufflé ses 68 bougies.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »