Kadyrov qualifie les infos sur l'assassinat de civils en Tchétchénie de «provocations»

Lors d'une rencontre avec le Président russe Vladimir Poutine, l'homme fort de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov a déclaré que les articles selon lesquels certains civils avaient été arrêtés et même tués dans sa république étaient provocateurs et mensongers. Il a également expliqué que la personne dont le nom est mentionné dans ces articles a été retrouvée dans sa maison.

« On l'a insulté [cette personne, ndlr] directement, puis on l'a accusé d'être en vie et en bonne santé […], alors que les autorités l'ont tué. De tels faits non-confirmés circulent dans la république 2-3 fois par an. »

Ramzan Kadyrov a fait savoir à Vladimir Poutine que sur le plan de la sécurité, la Tchétchénie avait une bonne réputation et qu'il n'y avait pas de menaces sérieuses.

Début avril, le journal russe Novaïa Gazeta a diffusé des informations selon lesquelles plus d'une centaine d'homosexuels avaient été arrêtés ou enlevés en Tchétchénie et que certains d'entre eux avaient été tués.Le journal n'a toutefois précisé ni la date ni les noms des personnes enlevées. Le porte-parole du Président de la république tchétchène Alvi Kerimov a qualifié ces informations de mensongères.

