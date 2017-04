Pamela Anderson demande aux candidats français de se prononcer sur un sujet sensible

Alors que l'espace médiatique tente de deviner si l'ancienne star d'Alerte à Malibu, Pamela Anderson, et le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, vivent une relation amoureuse, l'actrice s'est plongée énergiquement dans la campagne présidentielle française.

Selon le NBC, Pamela Anderson désire clarifier les positions des candidats à l'élection présidentielle concernant l'avenir de Julian Assange. Elle a écrit sur Twitter que le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon avait annoncé son intention d'accorder la citoyenneté à Julian Assange et à l'ex-employé de la NSA américaine Edward Snowden.

L'actrice a précisé sur Twitter que la présidente du Front national Marine Le Pen avait dit, elle aussi, octroyer la citoyenneté française au fondateur de WikiLeaks. Pamela Anderson demande si Marine Le Pen est prête à confirmer cette intention.

Dans cette situation, l'actrice a indiqué que l'ex-ministre français de l'Économie Emmanuel Macron et l'ex-Premier ministre français François Fillon n'avaient pas fourni des commentaires à ce sujet. Pamela Anderson compte ainsi comprendre quelles sont leurs positions sur Julian Assange.

