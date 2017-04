Poutine, un prénom qui a la cote en Syrie

L'ambassadeur syrien en Russie, Riyad Haddad, a récemment annoncé que plusieurs familles syriennes appelaient leurs enfants «Poutine», comme le nom de famille du président russe Vladimir Poutine.

Selon l'ambassadeur, les Syriens veulent de cette façon remercier le président pour son soutien accordé au peuple syrien.

Début juin 2016, le journaliste égyptien Mo'men Mokhtar a aussi appelé son fils on fils en l'honneur du dirigeant russe. Cependant, M.Mokhtar n'a pas choisi le prénom du président mais son nom de famille — Poutine.

L'homme a expliqué qu' « il y avait une centaine de Vladimir mais un seul Poutine ». Des amis de M.Mokhtar ont applaudi le choix du nom et l'appellent en arabe « le père de Poutine ».

