Trois Russes et un Polonais entament un tour du monde en hélicoptère

Trois Russes et un Polonais sont partis pour un voyage à travers le monde en hélicoptère. Mardi 18 avril, la chaîne 360 a publié la vidéo du décollage sur sa page YouTube.

Deux époux, Maxime Sotnikov et Natalia Sotnikova, Mikhaïl Movchine et Marcin Szamborski ont pris le départ de l'aéroport Konakovo dans la région de Tver (ouest de la Russie). L'équipe a préparé ce voyage pendant presque deux ans. Ils devront réaliser environ 40 000 km en près de six semaines.

© Photo. ZHANG XINYU / LIANG HONG Parcourir 80.000 km: le tour du monde de deux Chinois commence par la Russie

D'après le site Web Inform69.ru, l'hélicoptère survolera le territoire de la Pologne, de la république tchèque, de l'Autriche, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Ensuite, il traversera l'océan Atlantique et atteindra la Tchoukotka (Extrême-Orient russe), avant de continuer son chemin à travers la Russie jusqu'à la région de Tver.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».