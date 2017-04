Les mystères du monde des illusions optiques d'une maquilleuse canadienne

« Les illusions optiques de cette maquilleuse vont vous épater », prévient délicatement The Independent dans son article sur Mimi Choi, 31 ans, habitant dans la ville canadienne de Vancouver. Refusant de recourir à Photoshop, la femme réussit à se faire un visage « cassé en deux » ou des « yeux quadruplés », ceci à l'aide de ses capacités en maquillage.

« Mon visage est tabula rasa où je peux pratiquer mon art », a confié Mimi.

My ribbon #makeup illusion x trippy digital effects by @psychedelic_design • Can't wait to come home and create weirder things for y'all. 🙌🏼 Публикация от MIMI CHOI (@mimles) Фев 21 2017 в 7:44 PST

Ancienne enseignante, Mimi affirme avoir ressenti la nécessité de changer de cap dans sa carrière et de relever un nouveau défi, bien qu'elle aime aussi enseigner. Et voilà, quelque temps après, ses idées font un vrai carton : elle peut faire en sorte que son visage se « brise » comme du verre, est capable de se priver entièrement de ses yeux ou de sa bouche ainsi que de se maquiller quelque chose de comestible sur la main, par exemple, une tranche d'orange ou un sushi.

Публикация от MIMI CHOI (@mimles) Мар 16 2017 в 9:12 PDT

Публикация от MIMI CHOI (@mimles) Апр 18 2017 в 1:29 PDT

Habituellement, il lui faut environ cinq heures pour créer ses œuvres d'art sur son visage ou sur le visage de ses clients. Sur sa page Instagram, la maquilleuse confie avoir souffert d'attaques paniques et d'angoisses, tandis que son art lui a permis de donner libre cours à son imagination et à se débarrasser de ses sentiments négatifs.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».