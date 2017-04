Des pizzas gratuites sèment le chaos dans la plus «obèse» des villes britanniques (photo)

La chaîne de restauration rapide Domino's Pizza vient d'ouvrir un nouveau restaurant à Whitehaven, une ville située dans le nord-ouest de l'Angleterre, dont 76 % des habitants souffrent d'obésité, selon le Daily Mail.

Les habitants affamés ont alors formé une énorme queue devant le restaurant. De plus en plus nombreux, ils se bousculaient dans l'espoir de recevoir enfin la récompense tellement désirée.

Certaines personnes ont même abandonné leurs voitures en plein milieu de la route rien que pour se joindre aux rangs des « 100 chanceux ».

Par conséquent, la situation a vite dégénéré et les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir pour calmer les gourmands.

Domino's pizza 🍕 opening today in Whitehaven first 100 pizzas FREE……!!!!!! @Dominos_UK pic.twitter.com/Djf0ZLaFlV — Edwin Dinsdale (@EdwinDinsdale) 21 апреля 2017 г.

​

