Un gamin de 12 ans roule 1.300 km seul en voiture

Samedi matin, les agents des forces de l'ordre de l'État australien de la Nouvelle-Galles du Sud ont arrêté un garçon âgé d'à peine 12 ans qui conduisait seul une voiture.

D'après la police, il voulait se rendre de la ville de Kendall à Perth, situées à plus de 4 000 km l'une de l'autre.

​

© AP Photo/ Brennan Linsley La passion de ce garçon pour un jeu d'App Store a couté 7.000 EUR à ses parents

Avant d'être arrêté par les policiers, le gamin avait déjà roulé 1 300 kilomètres. Son véhicule a attiré l'attention des représentants des forces de l'ordre à cause de son pare-chocs abîmé.

Pour l'instant, le jeune conducteur se trouve dans un poste de police. D'autres détails sur l'incident n'ont pas encore été rendus publics, selon le Sydney Morning Herald.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».