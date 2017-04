Les violences antisémites en baisse en 2016, la France championne

Le nombre de manifestations d'antisémitisme avec recours à la violence a baissé de 12 % en 2016 (de 410 en 2015 à 361), le nombre d'attaques contre des propriétés juives a également diminué, lit-on dans un rapport annuel du Centre Kantor pour l'étude du judaïsme contemporain, présenté dimanche à l'Université de Tel Aviv.

© AFP 2017 Jack Guez Trump sème la division parmi les Juifs américains

Cependant, les cimetières et mémoriaux qui ne sont pas bien protégés continuent d'être attaqués : une centaine de sites de cette catégorie ont été vandalisés durant cette période, selon le rapport.

C'est la France qui arrive à contrer le plus efficacement l'antisémitisme, avec une baisse de 61 %, contre 60 % en Belgique, d'après le document.

Au Royaume-Uni, au contraire, on constate une hausse de 11 % du nombre de manifestations d'antisémitisme générales, toutefois, les cas de recours à la violence y ont diminué de 13 % et le nombre de cas de vandalisme a baissé de 11 %.

En Allemagne, on constate une baisse du nombre de pareils cas de 740 en 2015 à 644 en 2016.

© AFP 2017 THIERRY ANTOINE Recul des actes antimusulmans et antisémites, des résultats en trompe-l’œil ?

L'Australie fait exception à la règle avec une hausse des cas d'antisémitisme de 10 %. Aux États-Unis, les campus universitaires restent des foyers d'antisémitisme, avec une hausse de 45 % des cas de manifestation de haine envers les Juifs.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».