Nouveaux ennemis: des sangliers attaquent une base de terroristes de Daech

L'incident a eu lieu sur une base de Daech, dans la région d'Al-Rashad, à 53 kilomètres au sud de Kirkouk.

​

Il n'était pas rare que des sangliers sauvages rasent les terres agricoles du groupe terroriste et causent divers autres dégâts. Les combattants ont donc eu l'idée de régler le problème et de se débarrasser des bêtes.

Cependant, les sangliers ont riposté en attaquant la base des terroristes et en s'en prenant cruellement à trois membres du groupe djihadiste, selon le site Iraqi News se référant à des témoins.

L'information n'a pas été confirmée officiellement pour l'instant.

