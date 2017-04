Double exécution en une journée aux USA, une première depuis 2000

Après avoir passé près de 12 ans sans procéder à aucune exécution, l'Arkansas a rattrapé le temps perdu en réalisant trois peines de morts en l'espace de quelques jours, dont deux en une seule nuit.

© REUTERS/ Lean Daval Jr La peine de mort pour trafic de drogue bientôt introduite aux Philippines

Condamnés dans les années 1990 pour viol et meurtre, Jack Jones et Marcel Williams ont chacun reçu une injection létale. Williams, 46 ans, a été déclaré mort à 03h33 GMT, environ trois heures après l'exécution de Jones, âgé de 52 ans.

Avant la semaine dernière, Arkansas n'avait pas connu d'exécution depuis 2005 et de double exécution depuis 1999.

Le dernier État américain à avoir exécuté deux détenus en un jour est le Texas, le 9 août 2000.

Les deux hommes font partie des huit condamnés à mort que l'État avait initialement prévu d'exécuter sur 11 jours au cours du mois, une décision motivée par l'imminente arrivée à expiration de ses stocks de midazolam, un sédatif utilisé dans le cadre du protocole de mise à mort en vigueur, fondé sur trois produits.

Plus tôt, il a été signalé que, pour la première fois depuis 2005, la Cour suprême de l'Arkansas avait autorisé l'application de la peine capitale avec injection létale. Au total, la peine de mort est autorisée dans 31 États américains.

