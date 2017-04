Chato-diplomatie: suivez la vie de Miru, le chat offert par Poutine à un gouverneur nippon

En 2012, le gouverneur de la préfecture japonaise d'Akita Norihisa Satake a présenté un chiot de race akita nommé Ioumé (« rêve » en japonais) au président russe, en signe de gratitude pour l'aide apportée par la Russie à la région du nord-est du Japon, qui comprend la préfecture d'Akita, affectée par le fort séisme et le tsunami de mars 2011. À son tour, M. Poutine a donné au gouverneur japonais le chat sibérien Mir (« paix » en russe), en 2013. Mais quelle vie le chat russe mène-t-il au Japon?

Lors d'une rencontre avec les députés russes d'Extrême-Orient, le gouverneur de la préfecture japonaise d'Akita Norihisa Satake n'a pas manqué l'occasion de donner des nouvelles de son compagnon, dont le nom s'est transformé en Miru d'après la prononciation japonaise.

« Il a déclaré qu'il (M. Satake) était très attaché au Miru russe. Le chat grandit de jour en jour, et après que le site officiel de la préfecture a publié ses dernières photos, plusieurs ont noté que son museau avait acquis des traits japonais », déclare le site de la rencontre.

Mais ce n'est pas tout! Il s'avère que le site officiel de la préfecture poste régulièrement des vidéos sur la vie de Miru:

