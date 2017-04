Oui, Lavrov pense à «cela» quand les négociations sont difficiles…

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a plaisanté en disant que les réflexions sur son club de football préféré, Spartak, basé à Moscou, l'aidaient à garder son calme pendant des négociations difficiles.

« Je pense tout le temps au Spartak », a ironisé le ministre dans une interview au magazine Esquire, expliquant ce qui l'aidait à se calmer lors des pourparlers lorsqu'il arrivait que ses partenaires « ne l'écoutaient pas ».

M. Lavrov pendant un match du Spartak.

Le ministre avait un portable avec l'emblème de son équipe préférée.​



​

On apprend également que les poètes préférés de M. Lavrov sont Vladimir Vyssotski, Sergueï Essénine et Alexandre Blok.

Côté musique, le ministre aime le folk et le jazz. Il apprécie en outre le talent de l'artiste russe Igor Butman ainsi que les Beatles et Frank Sinatra.

Pour mieux vous aider à comprendre « l'âme » de Sergueï Lavrov, Sputnik vous propose de découvrir par vous-même quelques œuvres de ses artistes russes préférés.

Alors, est-ce que vous partagez les goûts de M. Lavrov?

