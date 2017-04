Il dénonce un faux attentat pour ne pas payer les vacances à sa maîtresse

Motaparthi Vamshi Krishna, 32 ans, originaire de la ville indienne de Hyderabad, a inventé le prétexte parfait pour ne pas payer les vacances promises de longue date à son amante. Enfin, façon de parler…

Mari et père de famille, Motaparthi a promis à son amante, qu'il avait rencontrée sur Internet, un voyage romantique à Bombay et à Goa. Pourtant, lorsque l'homme s'apprêtait à acheter les billets, il a réalisé qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer le séjour en question.

© AFP 2017 VALERY HACHE Fiasco total: racoler une prostituée et découvrir qu’elle est votre épouse

Il a alors proposé à son amie de cœur de reporter les vacances, ce qu'elle a bien sûr refusé. L'Indien, ayant honte d'avouer qu'il manquait de moyens, se devait de vite trouver une solution qui arrangerait tout le monde.

Or, voilà le plan d'action qu'il a choisi d'adopter: il a envoyé à sa maîtresse un faux billet d'avion et rédigé une lettre destinée à la police où il racontait avoir surpris une conversation dans laquelle six hommes évoquaient les vols de plusieurs avions des aéroports de Hyderabad, Chennai et Mumbai qui devaient avoir lieu le lendemain. Futé? C'est probablement ce qu'il croyait.

La police a donc immédiatement renforcé les mesures de sécurité et déployé des policiers supplémentaires dans plusieurs aéroports indiens.Peu après, les forces de l'ordre ont vérifié l'adresse IP de l'informateur. Il s'est avéré que Motaparthi avait envoyé son message à partir d'un café Internet, dont le propriétaire a fourni à la police la liste des clients. L'amant a été finalement retrouvé.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».