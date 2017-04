Wikitribune entend devenir LA plateforme anti-intox par excellence

Le fondateur de l'encyclopédie populaire en ligne Wikipédia, Jimmy Wales, a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme d'informations sur laquelle des bénévoles et des journalistes auront la possibilité de contrôler l'authenticité des actualités.

La nouvelle plateforme intitulée Wikitribune sera accessible pour tout le monde et ne contiendra aucune publicité. D'après M. Wales, l'idée est de connecter journalisme professionnel et communauté des bénévoles pour « bien protéger la véracité des informations ». Il a expliqué que des journalistes et des bénévoles créeront, vérifieront et approuveront les nouvelles et que chaque matériel sera accompagné d'un lien renvoyant vers une source.

« Nous créeront un outil vivant qui fournira des informations précises avec des preuves concrètes pour que vous puissiez vous faire une opinion en toute confiance », annonce le site web de la plateforme.

Le projet sera lancé dans 29 jours.

Sur le portail de Wikitribune, il est également précisé que 10 journalistes professionnels participeront à son développement.

La question de l'authenticité des informations et des faits est devenue particulièrement sensible lors de la dernière campagne présidentielle aux États-Unis. Pendant quelques semaines avant et après les élections, un grand nombre d'intox ont paru sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, entre autres. Certains experts attribuent l'échec de la candidate démocrate Hillary Clinton aux fausses informations qui ont été publiées à son propos pendant la campagne.

