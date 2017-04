Le détenu américain le plus sexy expulsé du Royaume-Uni vers les USA

Jeremy Meeks, ex-détenu américain de 32 ans, qui est devenu mannequin après que sa photographie d'identité judiciaire a fait le buzz sur Internet, a été expulsé du Royaume-Uni vers les États-Unis moins de huit heures après son arrivée à l'aéroport de Londres-Heathrow, informe le Daily Mail.

« Il n'a pas été arrêté, mais ils l'ont expulsé du pays. Ils ne le laisseront pas entrer dans le pays. Il est vraiment énervé. Il a été escorté par la police dans l'avion », a raconté l'épouse et manageur de M. Meeks, Jim Jordan, qui voyageait avec lui.

En 2014, après avoir arrêté Jeremy Meeks, la police locale de la ville de Stockton, en Californie, a publié sa photo sur Facebook. Sa photographie d'identité judiciaire a rapidement fait le buzz sur Internet en recueillant plus de 100 000 « J'aime ».

M. Meeks a été condamné à 27 mois de prison pour possession illégale d'armes mais est sorti de sa prison californienne avant pour bonne conduite. Ensuite, l'Américain a déclaré son intention de devenir mannequin et acteur.

