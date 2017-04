Viol en direct sur Facebook en Suède: la sentence est prononcée

En Suède, deux citoyens afghans et un ressortissant iranien avec un passeport suédois accusés d'avoir violé une femme de 30 ans à peine consciente et d'avoir diffusé leur crime en direct sur Facebook ont été déclarés coupables de viol collectif et de diffamation (publicisation d'informations portant atteinte à la réputation d'une personne). Le tribunal du district d'Uppsala les a condamnés à différentes peines de prison et au payement d'une compensation de 36 700 dollars.

Suède: un viol collectif diffusé en direct sur Facebook suivi par de nombreux spectateurs

Un des criminel, âgé de 18 ans, a été condamné à six mois de prison, un autre, un homme de 21 ans, à deux ans et quatre mois. Le dernier accusé, un citoyen suédois de 24 ans, qui a filmé le crime, a également été condamné à six mois de prison non seulement pour le crime même, mais aussi pour avoir négligé d'avertir les autorités.

Le tribunal d'Uppsala a établi que les condamnés, deux citoyens afghans et un ressortissant iranien avec un passeport suédois, avaient profité de la position d'impuissance de la femme, qui était en état d'ébriété avancée suite à une consommation d'alcool et de drogues.

Les trois hommes ont été interpellés le 22 janvier dans un appartement d'Uppsala, à 70 km au nord de Stockholm. Le viol collectif avait été signalé par une Suédoise qui avait remarqué la diffusion de cet acte horrible dans un groupe privé sur Facebook, composé de 60 000 membres. Le crime avait été visionné en temps réel par plusieurs dizaines de personnes, qui n'avaient pas hésité à partager et commenter la vidéo en direct.

Les hommes arrêtés ont nié toutes les allégations.

