Neuf médailles pour la chaîne RT aux États-Unis, une «belle tradition»

Sputnik et RT gagnent des prix du Club des journalistes du Mexique

La chaîne de télévision RT a reçu mardi neuf médailles dont deux médailles d'or au New York Festivals, l'un des plus importants festivals internationaux en matière de journalisme, pour ses reportages sur la Libye, l'élection présidentielle américaine, la base de Guantanamo et les enfants de la République démocratique du Congo.

RT est arrivé devant la chaîne de télévision Deutsche Welle et la radio Voice of America dans la catégorie « Reportage spécial » avec sa série de reportages filmés dans la ville libyenne de Syrte. L'envoyé spécial William Whiteman y parle, depuis la ligne de front, de la libération de Syrte occupée par Daech. Pendant le tournage des reportages, les journalistes se sont retrouvés sous des tirs de mortiers.

“Libya Heat” earned RT Global the Gold World Medal for their special reports from the heart of the anti-ISIL operation in Libya. #NYFTVF2017 Publié par New York Festivals Television & Film Awards sur mardi 25 avril 2017

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée le 25 avril à Las Vegas.

Le documentaire H2zérO sur la pénurie d'eau potable en Inde s'est imposé dans la catégorie « Environnement et écologie », devançant la Radio Liberty (États-Unis).

"India's Water Crisis: A Warning To The World" took home the Gold for RT! #NYFTVF2017 Publié par New York Festivals Television & Film Awards sur mardi 25 avril 2017

« Nos victoires aux concours internationaux sont devenues une belle tradition. RT a obtenu neuf récompenses, un nombre record, aux New York Festivals, dans les catégories allant des reportages dans des points chauds aux documentaires. J'en suis fière ! », a déclaré la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonian.

Deux films publicitaires de RT consacrés aux candidats à l'élection présidentielle américaine Hillary Clinton et Donald Trump ont reçu des médailles d'argent.

RT earned the Silver for their promo “Going Underground” with special effect to change London’s landscape. #NYFTVF2017 Publié par New York Festivals Television & Film Awards sur mardi 25 avril 2017

L'argent revient également aux films publicitaires Going Underground et The Big Picture, filmés respectivement par les antennes britannique et américaine de RT, ainsi qu'au film documentaire Shegué, sorcier et Che Guevara parlant des enfants de rue en République démocratique du Congo.

RT’s “The Big Picture” open earned a Silver and takes the viewer on an adventure through the mind of its host, Thom Hartmann. #NYFTVF2017 Publié par New York Festivals Television & Film Awards sur mardi 25 avril 2017

Le reportage spécial de RT America consacré à la base navale américaine de Guantanamo à Cuba a obtenu la médaille de bronze, tout comme les émissions du journaliste légendaire Larry King parues sur RT America, ainsi que le documentaire Les miroirs de Kaboul, qui évoque la dure réalité de l'Afghanistan où certaines filles doivent porter des habits masculins.

“Larry King Now” Earns the Bronze World Medal for Best Host! #NYFTVF2017 Publié par New York Festivals Television & Film Awards sur mardi 25 avril 2017

Le New York Festivals World's Best TV & Films est un des plus grands festivals en matière de journalisme, de cinéma et de publicité. Cette année, 40 pays ont participé au festival.

