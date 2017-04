Un journal intime de 61 pages remplies de souvenirs du jeune John F. Kennedy a trouvé preneur hier, à Boston, pour la somme de 718 750 dollars, relate le site de RR Auction. Le carnet a été mis aux enchères par l'assistante de John Kennedy, Deirdre Henderson.

Le journal, qui réunit des textes manuscrits et imprimés, a été acheté par l'Américain Joseph Alsop, qui a ainsi enrichi sa collection d'anciens objets appartenant à John F. Kennedy.

En 1945, de retour d'Allemagne, l'auteur des notes évoquait, sur les pages de son journal intime, Adolf Hitler:

« Hitler est fait de l'étoffe des légendes », écrivait-il. Ou encore: « Hitler émergera de la haine qui l'entoure aujourd'hui comme l'une des figures les plus significatives à avoir jamais vécu. »

Après la fin de la guerre, Joseph Kennedy, ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni, a organisé un voyage en Europe pour son fils, à l'époque reporter dans un journal. Le jeune journaliste a assisté à l'inauguration de la session de l'Onu à San Francisco, en mai, puis a accompagné Winston Churchill dans ses déplacements électoraux en Grande-Bretagne, s'est rendu en Irlande et a participé à la conférence de Potsdam en compagnie du secrétaire américain à la Marine James Forrestal.

Le journal ne constitue pas un compte rendu de voyage. Il contient plutôt les observations de l'auteur sur ce qu'il a vu ainsi que ses idées sur l'avenir du monde après la guerre.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »