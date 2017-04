Sputnik retrouve l’ancêtre du général russe impérial dont le corps a été inhumé en Turquie

Dans une interview accordée à Sputnik, l'ancêtre probable de l'officier impérial russe dont la dépouille a été découverte dans la ville turque d'Ardahan, a déclaré que, selon lui, le cercueil retrouvé lors de la construction d'une maison appartenait à son arrière-grand-père, le général-major russe Vasiliy Geyman.

Ainsi, en exclusivité pour Sputnik, Boris Akimov a expliqué qu'il avait fait de nombreuses recherches sur son arrière-grand-père et que les nouvelles qu'il a apprises grâce à Sputnik l'ont bouleversé.

« Quand j'ai vu les photos, j'ai été submergé par l'émotion. Beaucoup de choses coïncident. Par exemple, la date et l'endroit du décès. Mais sur la photo on voit qu'il est au rang de général. Le général-major a trois étoiles ».

Boris Akimov était persuadé que son arrière-grand-père avait été enterré dans une fosse commune dans la ville arménienne de Gyumri, pourtant, son nom ne figurait pas dans la liste des personnes inhumées, c'est pourquoi il a continué ses recherches :

« Les historiens que je connais ont aussi pensé que le cercueil pouvait être celui de mon arrière-grand-père. […] Mais les opinions divergent à ce sujet. Mais je crois que le cercueil appartient à mon arrière-grand-père Geyman ».

Boris Akimov a exprimé toute sa reconnaissance à Sputnik, qui l'a retrouvé.

