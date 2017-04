Japon: le volcan Sakurajima crache une colonne de cendres de 3 km

Le sommeil du Sakurajima n'a pas été long. Moins d'un an après sa dernière éruption, le volcan a émis ce vendredi une colonne de fumée et de cendres haute de 3 200 mètres, a annoncé l'Agence météorologique du Japon.

Situé dans l'île de Kyushu, Sakurajima est l'un des plus actifs de l'archipel. Il crée ainsi une menace constante de nuées ardentes et de tsunamis pour la population vivant à proximité et notamment la ville de Kagoshima, qui compte près de 600 000 habitants.

Ce n'est pas la première fois que Sakurajima se réveille: depuis les années 2000, l'activité du volcan s'est considérablement intensifiée, les nombre de petites éruptions dépassant 1000. En avril 2009, 243 grammes de cendres par 1 m² sont tombés sur la ville de Kagoshima.

En 2013, le volcan a projeté une colonne de fumée et de cendres à une hauteur de 5000 mètres, la hauteur la plus importante dans l'histoire de la surveillance du volcan. Les séismologues mettent d'ailleurs en garde contre une nouvelle éjection de cendres qui pourrait, selon eux, arriver à tout moment.

