Une émeraude géante saisie par les douaniers géorgiens

Les membres du service d'enquête du ministère géorgien des Finances ont arrêté en Géorgie un homme qui tentait de faire passer via le territoire turc une émeraude de 482,3 carats, annonce l'agence Sputnik Géorgie citant le département.

« L'homme a franchi la frontière géorgienne avec une pierre précieuse, sans la déclarer la veille. Une émeraude énorme a été découverte dans son sac », précise le communiqué.

Selon le communiqué, l'émeraude a été saisie à titre de preuve. Le tribunal décidera ce vendredi des mesures à prendre à l'encontre de l'accusé.

En attendant le verdict du tribunal, on peut imaginer combien coûte cette pierre précieuse compte tenu du prix d'une émeraude brute d'un carat, qui peut atteindre en Géorgie environ 250 dollars…

