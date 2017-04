La Chine va obliger les joueurs en ligne à dévoiler leurs vrais noms

Les autorités chinoises obligeront les passionnées des jeux en ligne à utiliser leurs vrais noms lors de l'enregistrement de leurs comptes, annonce l'agence Xinhua, citant le ministère chinois de la Culture.

Le nouveau règlement entrera en vigueur à partir du 1er mai 2017.

Selon l'agence, les utilisateurs devront désormais introduire leurs données personnelles en conformité avec leurs pièces d'identité. Par ailleurs, les opérateurs des jeux seront obligés de sauvegarder ces informations afin de les transmettre par la suite aux organes de contrôle.

Le ministère recommande en outre de limiter les dépenses et le temps que les joueurs mineurs consacrent aux jeux.

Quant à ceux qui ne respecteront pas les nouvelles règles, le ministère de la Culture menace de les placer sur une liste noire pour une période qui peut aller jusqu'à cinq ans.

