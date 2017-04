Un requin de sept mètres capturé par des pêcheurs grecs en mer Égée (image)

Jeudi dernier, des pêcheurs grecs ont saisi un requin de sept mètres près de l'île de Skopelos, dans la partie ouest de la mer Égée, signale le blog skopelos-news.blogspot.gr. Une photo montrant le requin géant qui pèse près de 300 kg a également été publiée.

Вниманию туристов! #Греция: Участились случаи появления акул: 27 апреля в Эгейском море выловлена 7 метровая особь.https://t.co/OrBmrUHriG pic.twitter.com/8ovRcsiCzx — Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) 29 avril 2017

​Bien que des requins d'une telle taille soient rares dans les eaux littorales de la Grèce, en mars dernier, des pêcheurs en ont capturé deux. L'un d'eux mesurait quatre mètres, l'autre 2,5 m.

​Dans le même temps, plusieurs incidents impliquant des requins ont été récemment enregistrés au large de l'Australie. Selon le journal Otago Daily News, jeudi dernier, un requin a attaqué une jeune Française dans la baie Porpoise, alors que la touriste surfait avec ses amis. Bien que la blessure ait été assez profonde, la jeune femme a gardé son calme.

Un autre incident au large des côtes australiennes a eu lieu le 17 avril dernier : selon le journal Australian, une jeune surfeuse a péri après une attaque de requin.

