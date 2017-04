Ils ont survécu sur une île australienne grâce à une émission TV

John Ward et son fils Stephen, âgé de 13 ans, se sont perdus lors d'un voyage à travers la Tasmanie, dans le sud de l'Australie, raconte le journal The Independent. Les aventuriers ont réussi à survivre dans les conditions sauvages grâce aux compétences acquises de l'émission télévisée du célèbre présentateur Bear Grylls, Seul face à la nature (Man vs. Wild).

Les secouristes envoyés pour chercher les voyageurs n'ont réussi à retrouver leur piste que trois jours après leur disparition.

Comme l'a expliqué le chef du groupe de sauvetage Michael Preshaw, un abri sûr construit par les voyageurs leur a permis de ne pas mourir de froid. Selon lui, l'abri a été érigé conformément aux conseils de Bear Grylls.

