Surf mortel à la Réunion: un sauveteur français attaqué par des requins

D'après le Daily Mail, un sauveteur français ayant dédié sa vie à la prévention des attaques de requins a été victime de ces prédateurs au large de l'île de la Réunion, dans l'océan Indien.

Un requin-tigre a attaqué le sauveteur alors qu'il faisait du surf dans un endroit interdit et l'a mordu à la hanche droite. Le jeune homme a succombé à ses blessures une demi-heure plus tard.

Le sauveteur était un activiste de l'organisation Shark Watch Patrol, qui aide à prévenir les attaques de requins contre les hommes. Il s'intéressait à la vie des prédateurs et postait des photos de requins sur des réseaux sociaux.

L'île française de Réunion est réputée pour les attaques fréquentes de requins qui y ont lieu. Ces dernières six années, on dénombre environ 20 attaques de ce type, neuf d'entre elles ayant été mortelles.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».