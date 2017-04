Comment les services secrets profiteront de l’ordinateur quantique

L'industrie et les institutions militaires sont depuis longtemps sur les rangs pour construire un ordinateur quantique universel, mais quelle sera son utilisation? Dans une interview à la radio lettone Baltkom, le professeur de l'Université de Lettonie et informaticien Andris Ambainis a abordé ce sujet controversé.

« Le dilemme, comme pour les scientifiques qui ont créé la bombe atomique, est aussi présent ici, mais sous une forme plus modérée, pour les scientifiques qui travaillent sur les ordinateurs quantiques. Ils n'élimineront pas des millions de personnes, mais ils pourront hacker les codes. Si les services de sécurité les obtiennent, ils pourront pirater tous les codes », a-t-il déclaré.

Selon les rumeurs circulant dans le monde scientifique, les États-Unis disposeraient de centres secrets susceptibles de développer un ordinateur quantique.

« Les chercheurs qui disparaissent de la communauté scientifique vont travailler là (dans un centre secret militaire aux États-Unis). Je pense qu'ils travaillent sur ce projet. Un scientifique d'un de ces établissements m'a dit de les rejoindre si je décidais de rester en Amérique. Mais cela ne m'intéresse pas », a déclaré M. Ambainis.

« Parmi les scientifiques, il y a ceux qui ne s'occupent que de mathématiques, mais ils quittent les instituts quand ils apprennent qu'ils sont financés par les militaires. Par exemple, le mathématicien français Grothendieck a quitté son institut à Paris quand il a appris qu'il y avait de l'argent des militaires, bien qu'il ait fait des choses abstraites qui n'étaient pas directement liées à des projets militaires. Je suis théoricien, je n'ai pas besoin d'équipements. Je suis satisfait de tout en Lettonie », a-t-il conclu.

L'ordinateur quantique universel est encore un dispositif hypothétique. Sa création est liée au développement de la théorie quantique, aux dernières découvertes et aux acquis de la physique moderne. À l'heure actuelle, on n'a réalisé que quelques systèmes expérimentaux qui exécutent un algorithme fixe peu compliqué.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »