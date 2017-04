Une Américaine attaquée à la jambe par un requin en Californie

Un requin a attaqué une femme près de la plage de San Onofre en Californie, informe dimanche 30 avril le journal américain Orange County Register.

Quatre femmes nageaient au nord de la plage de San Onofre devant les terrains de camping Camp Pendleton, a déclaré l'employé du parc Travis Lara.Tout d'un coup, l'une des femmes, qui avait des palmes, a été mordue « au fessier et à la cuisse », a fait savoir M. Lara.

Deux surfeurs se sont précipités pour secourir la femme blessée et l'ont tirée de l'eau, lui administrant les premiers soins pour arrêter le saignement.

M. Lara a également ajouté que la plage serait fermée pendant au moins 72 heures. Selon lui, des requins ont été vus plusieurs fois récemment près de la plage, mais jusqu'à présent les animaux n'avaient pas attaqués.

