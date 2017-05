Trump annonce que sa femme et son fils s’installeront à la Maison-Blanche

Donald Trump a annoncé dimanche que son fils Barron et son épouse Melania déménageraient à la Maison-Blanche cet été.

« Le Président a confirmé que sa femme et son fils déménageraient à la Maison-Blanche à la fin de l'année scolaire et a souligné que cela ne serait pas facile pour son enfant », lit-on dans le journal Washington Times.

« J'ai un fils, c'est un petit garçon qui vient d'avoir 11 ans. Il sera obligé d'aller dans une autre école. Il aime jouer au football avec son équipe à New York, tous ses amis vivent là-bas et il devra quitter cette équipe. Nous n'avons pas voulu que cela arrive au milieu de la saison », a expliqué M. Trump.

© AFP 2017 Nicholas Kamm Trump vit à l'heure russe: en voici la preuve

Le chef de l'Etat a également reconnu que les 100 premiers jours de sa présidence avaient constitué « sans aucun doute un lourd fardeau » pour sa famille.

Il a en outre souligné que bien que Melania Trump ait été « attaquée par la presse », cela ne l'a pas empêchée de remplir ses fonctions de la première dame comme il se doit.

