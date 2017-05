«Lose yourself»: Eminem attaque le parti au pouvoir en Nouvelle-Zélande

Le rappeur américain Eminem (vrai nom Marshall Bruce Mathers III) a attaqué en justice le Parti national de Nouvelle-Zélande qui a, selon lui, utilisé illégalement ses chansons dans une vidéo de campagne en 2014, rapporte le New Zealand Herald.

Les avocats de l'artiste américain ont assuré à la Haute Cour de Wellington qu'il n'avait pas autorisé le Parti National à utiliser sa chanson, présente dans le film de 2002 « 8 Mile ».

« La chanson Lose Yourself, sans aucun doute, est une perle de l'art musical d'Eminem », a déclaré son avocat Gary Williams, soulignant que la composition du musicien avait remporté l'Oscar de la « meilleure bande son » et deux prix Grammy.

Le parti de centre droit néo-zélandais se défend de son côté en expliquant que le morceau utilisé, bien qu'« Eminem-esque », provenait d'une banque de sons générique issu du fournisseur de musique Beatbox.

