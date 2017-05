Trump évoque la Russie sur Twitter tous les 4 jours

© AFP 2017 Brendan SMIALOWSKI Trump annonce que sa femme et son fils s’installeront à la Maison-Blanche

Durant ses 100 premiers jours au pouvoir, le chef de la Maison-Blanche a écrit 470 tweets dont 25 mentionnaient la Russie, apprend-on d'une analyse effectuée par la chaîne de télévision ABC

Le nom du président russe Vladimir Poutine figure sur le réseau social deux fois, tandis que « Barack Obama » y apparaît 16 fois. Donald Trump a d'ailleurs écrit 10 messages sur la réforme de santé Obamacare.

© AFP 2017 Jewel Samad Trump n'exclut pas une entente avec Moscou

Le mot « démocrate » ou ses dérivés ont été utilisés 36 fois. Pourtant, on rencontre le mot « républicain » ou l'abréviation du parti deux fois moins souvent. 30 tweets incluent l'expression « fake news », on lit le mot « média » 32 fois.

Au total, les tweets de M. Trump sont composés de 54 734 caractères, ce qui fait 9 066 mots.

