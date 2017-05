Le probable plus vieil homme sur Terre meurt en Indonésie à l'âge de 146 ans

L'Indonésien qui affirmait avoir 146 ans est mort dans la province du Java central, informe le radiodiffuseur britannique BBC.

Sodimejo, également connu sous le nom de Mbah Gotho (grand-père Gotho), a été emmené à l'hôpital le 12 avril en raison de son état de santé qui se détériorait. Six jours plus tard, il a insisté pour retourner chez lui.

« Depuis son retour de l'hôpital, il ne mangeait qu'un peu de porridge et buvait très peu », a fait savoir son petit-fils Suyanto.

Selon ses papiers, Sodimejo est né en décembre 1870. Il faut toutefois noter que l'Indonésie n'a commencé à enregistrer les naissances qu'en 1900. C'est pourquoi, il est possible qu'il y ait eu une erreur.

Pourtant, les fonctionnaires indonésiens ont raconté qu'après vérification et des entretiens avec Mbah Gotho, ils avaient constaté que ses papiers étaient des vrais.

Interrogé sur le secret de sa longévité, Mbah Gotho a déclaré l'année dernière à la BBC que c'était la patience et a ajouté qu'il avait « une longue vie parce que j'ai des gens qui m'aiment et qui se soucient de moi ».

Gros fumeur jusqu'à la fin, il a vu mourir ses quatre épouses, ses 10 frères et sœurs et tous ses enfants.

Dans son village, il était une célébrité locale racontant de pittoresques histoires sur les guerres contre le Japon et les colonisateurs néerlandais.

