Des parents chinois enferment leur fils pendant 30 ans

En Chine, un homme de 39 ans a été libéré après avoir passé plus de 30 ans enfermé à la maison par ses parents qui le prenaient pour un « forcené », relate le South China Morning Post se référant à des médias locaux.

En fait, des voisins ont remarqué un homme qui passait ses bras à travers les grilles de la fenêtre de sa maison. Ils ont donc appelé les médecins qui ont libéré ce prisonnier.

Interrogée par des spécialistes, la mère du séquestré a avoué qu'ils avaient été obligés de prendre cette décision forcée avec son mari dans les années 80. À en croire ses dires, ils ont remarqué que leur fils, âgé à l'époque de six ans, avait un comportement étrange. Ils étaient donc persuadés qu'il était un « forcené » et n'ont pas trouvé d'autre solution que de l'isoler sans avoir recours à une consultation médicale. De même, elle a avoué qu'elle était sortie promener son fils pour la dernière fois il y a quelques années.

Libéré, l'homme a été transporté à l'hôpital où il a été examiné par des médecins. Les résultats ont démontré qu'il était, en effet, psychologiquement malade et incapable de communiquer. Il ne s'exprime que par des cris dépourvus de sens.

De plus, l'homme souffrait de malnutrition. Les détails de cette affaire restent encore à préciser. Pour le moment, on ignore si les parents font l'objet de poursuites.

