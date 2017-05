Un sabot d’un cheval de Napoléon retrouvé en Angleterre

Un sabot de Marengo, cheval appartenant à Napoléon, a été retrouvé dans une maison de fermier dans le comté de Somerset, dans le sud-ouest de l'Angleterre, selon les informations du quotidien britannique The Times

À l'époque, cette maison appartenait à une famille aisée qui avait acheté Marengo après la défaite de l'empereur à Waterloo, en juin 1815.

Le cheval a donc vécu dans le Somerset jusqu'à sa mort, à l'âge de 38 ans, en 1831.

Pour en garder souvenir, William Angerstein, propriétaire de l'animal, a ordonné de prendre deux sabots de Marengo pour en faire des tabatières, qui étaient proposées aux invités de la famille lors de dîners solennels.

Plus tard, l'un des sabots a été transmis au palais Saint James, un des plus vieux palais de Londres, tandis que l'autre était resté dans la famille et était considéré par les historiens comme perdu.

Une fois que l'analyse AND réalisée a confirmé la nature de la découverte, cette dernière a été remise au musée de la cavalerie de la garde royale (Household Cavalry Museum), à Londres.

​Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».