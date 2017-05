En été, les Japonais se mettent en mode «Cool Biz»: bye-bye cravates et costumes!

En prévision de l'arrivée de la chaleur estivale au Japon, dès le 1er mai les fonctionnaires et les employés des sociétés privées seront officiellement autorisés à ne porter ni veste ni cravate au bureau, relate le journal Asahi Shinbun.

Au Pays du soleil levant, où le code vestimentaire est traditionnellement très respecté, cette mesure a été appliquée dans le cadre de la campagne annuelle intitulée « Cool Biz » et qui a pour but l'économie de l'énergie électrique et la lutte contre l'effet de serre par la réduction de l'utilisation des climatiseurs. Parallèlement, le règlement selon lequel il est autorisé de refroidir les bureaux seulement jusqu'à 28 degrés Celsius entre en vigueur.

La saison chaude au Japon est déjà amorcée: dans certaines régions du pays, les températures ont récemment dépassé les 30 degrés. En conséquence, les employés de bureau japonais sont maintenant autorisés à renoncer aux vestes et aux cravates et, à partir du 1er juin, de mettre même un polo ou une chemise hawaïenne à la place d'une chemise normale. De plus, on leur permettra de porter des mocassins, des loafers ou des sandales au lieu de chaussures.

Pourtant, à Tokyo, où la température ne dépasse pas les 22 degrés dans la journée, les employés de bureau ne sont pas pressés de renoncer au costume de travail habituel en attendant la vraie chaleur de l'été asiatique.

Au Japon, la campagne « Cool Biz » est soutenue à un très haut niveau: même le Premier ministre et les membres de son cabinet portent des chemises colorées à manches courtes lors de leurs rencontres officielles. Quoique un peu inhabituelle, sans doute cette tendance rend-elle le monde politique japonais moins monotone et plus attractif.

Des producteurs japonais de costumes de travail se sont déjà adaptés à cette situation et offrent désormais un grand nombre d'options de vêtements semi-formels pour hommes et pour femmes.

La campagne été lancée au Japon en 2005. Chaque année, elle débutait à partir du 1er juin, mais l'accident nucléaire de Fukushima a contraint les organisateurs de reculer d'un mois sa date de lancement en 2011.

