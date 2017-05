«Il y avait du sang au plafond» témoignent les passagers d’un vol Moscou-Bangkok (vidéo)

Selon des passagers, les turbulences sévères qui ont frappé par surprise le vol SU-270 Moscou-Bangkok d'Aeroflot ont transformé l'avion en « machine à laver » avec « du sang au partout ». Après que des masques à oxygène aient été relâchés, certains passagers étaient convaincus qu'ils allaient mourir, craignant que le Boeing 777 ne s'écrase au sol.

Une vidéo montre les conséquences choquantes de ces turbulences:

« Rien ne laissait croire que nous étions dans une situation dangereuse, mais soudain, l'avion a fait trois tonneaux. Tout le monde et tout ce qui se trouvait à bord a été brassé comme dans une machine à laver », a raconté une témoin de l'accident.

D'après Vladimir Sosnov, chef du service consulaire de l'ambassade de Russie en Thaïlande, 27 passagers d'un vol Moscou-Bangkok de la compagnie aérienne russe Aeroflot, dont 24 Russes, ont été blessés alors que l'avion a traversé une zone de turbulences. Les blessés, dont trois enfants, ont été transférés dans des hôpitaux thaïlandais. Au moins quatre personnes ont besoin de chirurgie pour des blessures graves, et plusieurs seront contraints de passer des semaines à l'hôpital.

© Sputnik. Marina Lisceva 27 blessés sur un vol Moscou-Bangkok en raison de turbulences

Auparavant, le site Web de l'ambassade russe avait indiqué que des citoyens russes avaient reçu différents types de blessures, principalement des fractures et des contusions. D'après les diplomates, les passagers ont été blessés, car leurs ceintures de sécurité n'étaient pas attachées.

Aeroflot a annoncé que le 1er mai, 40 minutes avant l'atterrissage à l'aéroport de Bangkok, l'avion assurant le vol SU-270 s'est retrouvé dans une zone de violentes turbulences, entraînant des blessures parmi les passagers. Ce type de turbulences se caractérise par le fait qu'elles apparaissent non pas dans les nuages, mais dans un ciel clair avec une bonne visibilité, le radar ne pouvant pas détecter l'approche du phénomène. C'est pourquoi l'équipage n'a pas la possibilité de prévenir les passagers.

