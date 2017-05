La vraie égalité homme-femme: des zones réservées aux hommes sur des plages lituaniennes

Les autorités de Neringa en Lituanie ont décidé d'aménager des zones de baignade réservées aux hommes sur quatre plages de la ville, relate le journal Lietuvos zinios.

Selon le journal, cette décision a été prise sur la base de la déclaration du service de l'égalité des droits, selon laquelle il n'y a pas de zones de baignade pour les hommes à Neringa, alors qu'il y en a pour les femmes et pour les naturistes. En raison de ce fait, le service a reçu la plainte d'un homme qui dénonce un cas possible de discrimination.

Le chef de l'administration de Neringa, Algimantas Vyšniauskas, croit qu'une partie des plages communes de la ville devrait être réservée pour en faire des zones pour les hommes mais que le travail de documentation sur cette question pourrait prendre beaucoup de temps.

D'après M. Vyšniauskas, l'administration de la ville obéira aux instructions du service car dans le cas contraire elle risquerait « de se retrouver au tribunal ». De plus, il a indiqué que cela n'était pas très difficile à faire, car les plages de l'isthme de Courlande (une péninsule située en Lituanie et en Russie) ne sont pas très bondées. En outre, cela ne demanderait aucune ressource du budget.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».