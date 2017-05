Un passager attaqué violemment lors du vol Tokyo-Los Angeles (vidéo)

Deux passagers se sont battus à bord du vol NH6 de la compagnie aérienne All Nippon Airways (ANA) de Tokyo à Los Angeles. La vidéo de l'incident a été publiée sur la chaîne « current events 24/7 » de YouTube.

D'après CNN, la vidéo a été prise par Corey Hour, un autre passager du vol. Selon ce dernier, à un moment, un passager en chemise rouge s'est approché d'un homme qui était assis derrière lui et a commencé à l'insulter et à le battre. Une bagarre a commencé.

M. Hour a précisé que le deuxième homme n'avait rien fait qui justifie de se faire agresser. Il a expliqué que les employés de l'ANA avaient fait tout leur possible pour les séparer, mais sans résultat. Après cela, M. Hour a éteint la caméra de son téléphone et il est intervenu. Il a finalement réussi à calmer l'agresseur. Ce dernier a été raccompagné en dehors de l'avion par le personnel de la compagnie aérienne.

Ce n'est pas le premier incident lors d'un vol de l'ANA de cette semaine. Mardi 2 mai, lors d'un vol de neuf heures, un passager allergique au gluten a reçu uniquement une banane avec du sel à la place d'un vrai repas.

