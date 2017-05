Le tabloïde britannique The Sun «enterre vivant» le prince Philip

Le tabloïde britannique The Sun a publié par erreur une dépêche annonçant le décès du prince Philip, époux de la reine Élisabeth II.

« Le Prince Philip est décédé à l'âge de 95 ans, comment le duc d'Édimbourg est décédé, etc, etc, etc », c'est ce qu'on a pu lire sur le site du tabloïde britannique The Sun.

Hi @TheSun. Not sure that's supposed to have been published… pic.twitter.com/bBJHuA0iWl — The Sun Apologies (@SunApology) 4 mai 2017

Ce « scoop » n'a pas tardé à être repris par les médias français. Actuellement, l'article n'est plus disponible sur le site suite à de nombreuses demandes de la part des internautes de présenter des excuses à la famille royale. Le tabloïde The Sun n'a fait aucun commentaire à ce sujet.

Plus tôt dans la journée, le service de presse du Palais de Buckingham a déclaré que cet automne, le prince Philip n'assumerait plus de responsabilités gouvernementales. Une rencontre d'urgence des assistants hauts placés de la famille royale britannique avait été convoquée un peu plus tôt. Les médias supposaient qu'une déclaration officielle sur l'aggravation de la santé de la reine serait faite.

Rappelons que le tabloïde The Sun a des relations assez tendues avec la famille royale. Ainsi, il est le seul tabloïde britannique à avoir, malgré les avertissements du prince Charles, publié des photos privées du duc de Cambridge William et de son épouse Kate Middleton.

