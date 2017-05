Arnold Schwarzenegger, reculez un peu, on ne voit plus la Tour Eiffel!

Arnold Schwarzenegger, acteur et ex-gouverneur de Californie a « gâché » la photo de touristes thaïlandais qui voulaient se faire immortaliser devant la Tour Eiffel… et ils l'ont mal pris.

L'un des témoins qui faisaient partie du groupe touristique thaïlandais, a annoncé à BBC qu'au départ, les touristes n'avaient pas reconnu le « Terminator ». Revêtu d'une veste et portant un short, des chaussettes blanches et des lunettes de soleil, Schwarzenegger était en effet difficile à reconnaître.

Fantastic bike ride through Paris. I cannot say this enough: to truly appreciate a city, get on a bike. Thank you to the tourists at the Eiffel Tower for letting me crash your photo! Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) Апр 29 2017 в 5:22 PDT

Les touristes ne l'ont identifié qu'au moment où leur guide a crié « Arnold » ! Et même si avant de l'identifier, certains étaient mécontents de son geste, ensuite, ils ont tout de même fait une photo avec la vedette.

© AFP 2017 YASUYOSHI CHIBA Cours, Arnold, cours !

L'acteur circulait les rues de la capitale française en compagnie de ses gardes de corps. Dans sa publication sur Instagram, Schwarzenegger a fait remarquer que sa promenade à vélo à travers Paris était « fantastique » et il a expliqué que c'était vraiment le meilleur moyen de découvrir une nouvelle ville :

"Afin de vraiment apprécier une ville, faites du vélo. Merci aux touristes près de la Tour Eiffel de m'avoir laissé gâcher votre photo !"

