Chaque jour aux USA, 16 enfants sont hospitalisés à la suite de blessures par armes à feu

La chaîne CNN présente une analyse sur la situation avec les enfants blessés par armes à feu aux États-Unis. Les informations disponibles ont été utilisées par la chercheuse Alyssa Silver pour dresser un bilan pour le moins terrifiant : en date de 2012, 16 enfants par jour, soit 5 862 estimés par an, sont hospitalisés pour des blessures par armes à feu.

Cependant, selon Mme Silver, le nombre total des enfants ayant reçu des blessures est beaucoup plus élevé : les données disponibles n'incluent pas les enfants décédés aux urgences ou avant d'être transportés à l'hôpital, ni ceux qui y ont été rayés des listes après avoir été pris en charge.

La majorité des enfants âgés de moins de 15 ans et hospitalisés avec des blessures causées par des armes à feu ont été blessés accidentellement. La chercheuse signale que de tels incidents auraient pu être évités si les armes n'étaient pas aussi accessibles dans les logements. Selon les estimations, un foyer américain avec des enfants sur trois recèle une arme et près d'1,7 million d'enfants dans le pays habitent dans des maisons où les armes sont facilement accessibles.

