Quand Game of Thrones booste le tourisme islandais

Île de glace et de lave battue par les vents arctiques, l'Islande use de ses charmes singuliers pour attirer les touristes, toujours plus nombreux mais pas toujours respectueux de l'exceptionnel écosystème local.

Des randonneurs, amoureux de grands espaces, aux starlettes de télé-réalité en passant par les fans de la série « Game of Thrones », dont certains épisodes ont été tournés sur place, pas moins d'1,3 million de touristes ont visité l'Islande en 2015, et le chiffre pourrait s'élever à 1,8 million pour l'année 2016, dans un pays qui compte tout juste 330 000 âmes.

Longtemps ne se sont pressés en Islande que les seuls chantres de l'éco-tourisme. Mais, depuis la crise de 2008 qui a ébranlé le système financier islandais, le tourisme est devenu un pilier de l'économie du pays. En 2015, il représentait 7 % de la richesse nationale créée.

Toujours est-il que la directrice du Centre de recherches du Tourisme islandais, Gudrun Gunnarsdottir, réfute l'idée d'un développement touristique anarchique aux conséquences imprévisibles.

L'explosion du tourisme « affecte totalement la communauté islandaise », admet-elle toutefois. « C'est à la fois positif et négatif ».

D'une manière générale, « les Islandais sont bien disposés vis-à-vis du tourisme mais pas autant qu'il y a un ou deux ans », relève Grimur Saemudsen, le président de l'Association des professionnels de l'industrie du voyage (SAF).

« C'est super pour l'économie, mais il faut vraiment beaucoup plus contrôler le tourisme. (…) Jusqu'à présent, on s'est concentré sur la quantité, pas sur la qualité », déplore pour sa part Linda, responsable d'une boutique de produits islandais dans le centre de Reykjavik.

Pour ne pas tuer la poule aux œufs d'or, il faut donc « investir dans les infrastructures (…), la sécurité et la protection de la nature », préconise M. Saemudsen.

