Le fossile d’un reptile marin âgé de 90 millions d’années retrouvé en France

Récemment extrait d'une cave troglodyte privé du Maine-et-Loire, le fossile d'un prédateur marin de cinq à six mètres de long et vieux de 90 millions d'années, un spécimen rarissime en Europe, a été présenté jeudi au Muséum des sciences naturelles d'Angers, où il va être longuement étudié.

Les chercheurs qui travaillent sur les reptiles marins dans le monde entier ont déjà qualifié cette découverte d'« exceptionnelle » qui « change beaucoup de choses », selon Peggy Vincent, paléontologue au Muséum national d'histoire naturelle de Paris.

Quand un Saumurois tombe sur un Os dans ses caves troglodytes, il écrit une histoire de 90 millions d'années @Museum_Angers #CultureAngers pic.twitter.com/q78MxpEMC0 — Ville d'Angers (@Angers) 4 мая 2017 г.​

« Cet animal a été trouvé dans des niveaux qui datent d'il y a 90 millions d'années et de cet âge-là, en Europe, pour le groupe des plésiosaures, on ne connaissait rien ou juste quelques petits éléments isolés, des vertèbres par exemple, mais rien d'aussi important et d'aussi complet », explique-t-elle.

La découverte des ossements fossilisés de ce grand reptile marin remonte à 2013. Récemment, les paléontologues ont pu extraire tous les ossements qui étaient visibles au sommet de la voûte, encore emprisonnés dans du tuffeau.

Des ossements fossilisés de reptiles marins de cet âge ont autrefois été retrouvés en Afrique du Nord et aux États-Unis. Pourtant cette découverte en Europe permettrait aux paléontologues de « faire des comparaisons » et de comprendre comment s'organisait ce groupe d'animaux à cette époque, indique Peggy Vincent, citée par l'AFP.

