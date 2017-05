Le rock balancing ou l’art de faire tenir les pierres en équilibre

Michael Grab, un artiste canadien expert en rock balancing, est devenu la vedette de la Toile grâce à son talent de pouvoir créer des sculptures avec des pierres de toutes formes et de toutes tailles superposées les unes sur les autres sans colle ni support.

À première vue, on croit que ces compositions improbables sont assemblées grâce à un produit liant ou qu'elles sont soutenues par une structure interne. Mais, assure l'artiste, le seul « ciment » qu'il utilise, c'est la gravité.

En outre, Michael Grab affirme que les clés pour réaliser ce genre de sculptures équilibristes sont patience, respiration lente, geste sûr… et beaucoup de pratique.

Il suffit de regarder les photos de ses installations pour ressentir immédiatement le calme et l'équilibre qu'elles suggèrent.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »